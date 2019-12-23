Брогдон из «Индианы» намекнул, что его не ценили в «Милуоки»

Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» Малкольм Брогдон рассказал о впечатлениях от матча с «Милуоки Бакс», из которого он ушёл в межсезонье-2019. Встреча «Милуоки» — «Индиана» состоялась вчера, 22 декабря, и завершилась со счётом 117:89 в пользу «Бакс», а Брогдон оформил дабл-дабл, набрав 10 очков, собрав 3 подбора и отдав 10 передач.

«Я бы с удовольствием продолжил выступать за эту команду, если бы я был им нужен, если бы меня ценили так же, как ценят «Пэйсерс». Больше мне нечего сказать», — приводит слова баскетболиста ESPN.

27-летний Брогдон, 36-й номер драфта НБА 2016 года, провёл три сезона в составе «Милуоки».

В сезоне-2019/20 на счету «Индианы» 20 побед в 30 матчах регулярного чемпионата.