Брогдон из «Индианы» намекнул, что его не ценили в «Милуоки»
Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс» Малкольм Брогдон рассказал о впечатлениях от матча с «Милуоки Бакс», из которого он ушёл в межсезонье-2019. Встреча «Милуоки» — «Индиана» состоялась вчера, 22 декабря, и завершилась со счётом 117:89 в пользу «Бакс», а Брогдон оформил дабл-дабл, набрав 10 очков, собрав 3 подбора и отдав 10 передач.
«Я бы с удовольствием продолжил выступать за эту команду, если бы я был им нужен, если бы меня ценили так же, как ценят «Пэйсерс». Больше мне нечего сказать», — приводит слова баскетболиста ESPN.
27-летний Брогдон, 36-й номер драфта НБА 2016 года, провёл три сезона в составе «Милуоки».
В сезоне-2019/20 на счету «Индианы» 20 побед в 30 матчах регулярного чемпионата.
Результаты матчей НБА за 22 декабря 2019 года
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