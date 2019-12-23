Пол Пирс увидел в «Хьюстоне» чемпионский потенциал в матче с «Клипперс»

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс считает, что Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук вполне могут стать теми игроками, которые приведут «Хьюстон Рокетс» к чемпионству. В этом Пирс убедился после гостевого матча «Хьюстона» с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоялся на минувшей неделе и закончился победой «Рокетс» со счётом 122:117.

«Мы все видели, что Уэстбрук сотворил в матче с «Клипперс» на днях. Он набрал 40 очков. Да, в большинстве игр он будет Робином, но в некоторые дни будет становиться Бэтменом (имеется в виду лидерство в дуэте с Харденом. — Прим. «Чемпионата»).

Я считаю, что с этим дуэтом «Рокетс» способны завоевать чемпионский титул. Мы увидели это в матче с «Клипперс». У них всё для этого есть, у них есть ролевые игроки, парни готовы сделать следующий шаг», — сказал Пирс в одном из шоу на ESPN.