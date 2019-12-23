Мэджик не исключил, что сын Леброна превзойдёт отца

Легендарный баскетболист Мэджик Джонсон, пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», не исключил, что Бронни Джеймс, сын Леброна Джеймса, в будущем не только выйдет на один уровень с отцом, но и превзойдёт его.

«Думаю, это возможно. Во всяком случае надеюсь на это. Зачастую навыки и талант родителей передаются детям, даже такие, какими обладает Леброн.

Считаю, у Бронни есть шанс стать невероятным игроком, либо таким же хорошим, как его отец, либо немного лучше. Но это очень непросто. Леброн сейчас играет потрясающе, он MVP лиги на текущий момент», — приводит слова Мэджика TMZ.

В настоящее время 15-летний Бронни выступает за одну из школьных баскетбольных команд. Его отец Леброн, выступающий за «Лейкерс», — трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс».