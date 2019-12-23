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Стефен Холт вернулся в «Астану»

Стефен Холт вернулся в «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Американский защитник Стефен Холт подписал контракт с «Астаной», сообщает официальный сайт клуба. Ранее он уже выступал за казахстанский клуб.

Он примкнул к команде 5 декабря 2018 года и доиграл до конца сезона, приняв участие в 21 матче Единой лиги ВТБ и 14 играх Национальной лиги.

Холт проводил на площадке в обоих турнирах в среднем 26 минут и приносил команде за игру 11,3 очка, 3,0 подбора и 2,2 результативной передачи за матч в Единой лиге ВТБ и 13,6 очка, 4,9 подбора и 3,9 результативной передачи за игру в первенстве Казахстана.

После окончания сезона Холт подписал контракт с клубом «Сикст Приморска» Словенской лиги, но через три месяца после старта сезона принял решение вернуться в «Астану».

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