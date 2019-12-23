Экс-разыгрывающий ЦСКА Теодосич стал MVP регулярного чемпионата Еврокубка

Разыгрывающий итальянского «Виртуса» Милош Теодосич был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Еврокубка, сообщает официальный сайт турнира.
Теодосич в регулярном чемпионате Еврокубка принял участие в девяти матчах, набирая 16,9 очка, совершая 2,7 подбора и отдавая 5,6 результативной передачи за игру. В рейтинге игроков по результативности Теодосич идёт на третьей строчке среди всех игроков регулярного сезона.
«Виртус» вышел в топ-16 Еврокубка с первого места в группе А, записав на свой счёт восемь побед в 10 матчах.
В период с 2011 по 2017 год Милош Теодосич выступал в составе московского ЦСКА. Милош после расставания с «Лос-Анджелес Клипперс» провёл вторую половину сезона-2018/19 в качестве свободного агента, а в июле 2019 года подписал контракт с «Виртусом».
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