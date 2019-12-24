Пашутин — о победе над «Химками»: выглядели командой, показали харизму

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал победу своих подопечных над «Химками» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



«Хочу поздравить весь наш клуб и игроков с победой. «Химки» – очень серьезный клуб и сильная команда, которая практически входит в пятерку Евролиги и долгое время шла без поражений в Лиге ВТБ. Они играют в динамичный баскетбол, похожий на НБА, забивая больше ста очков всем командам. У них много лидеров, которые атакуют с процентом под 50 трехочковых и доминируют на подборах, поэтому перед нами стояла архисложная задача. К этому матчу мы готовились все три дня, разбирали соперника, подбирали тактику. Понятно, что все перекрыть невозможно, но наша идея состояла в том, чтобы затруднить броски, насколько возможно, Алексею Шведу. Все равно свои 22 очка он набрал, но все наши игроки, которые защищались против него – Мантас Калниетис, Дима Кулагин, Уилл Каммингс, а также «большие» – проделали хорошую работу.

Мы следовали своему плану, хотя где-то был риск, но это принесло результат в том плане, что «Химки» не создали большой отрыв, особенно в первой и второй четвертях. Также это нам позволило контролировать ритм игры и подбор, потому что если играть с «Химками» в открытый баскетбол, шансов не будет. Это их игра, где они чувствуют себя, как рыба в воде. Со своей задачей мы справились. Был провал в третьей четверти, и нам надо над этим поработать, так как такое происходит второй матч подряд. На этом отрезке у нас было не агрессивное начало, мы дали сопернику создать ситуацию для рывков в «6-0», «8-0», и только после этого начинали включаться, тем самым отдав сопернику инициативу и фактически нивелировав все, чтобы было создано в первой и второй четвертях. В итоге «Химки» в третьей четверти создали двузначное преимущество. После этого мы поговорили с ребятами, стали защищаться ещё агрессивнее и в четвёртой четверти были моменты, когда мы по три защиты подряд отбились, стали лучше контролировать нападение, активнее двигали мяч, и ребята поверили в себя. Не хочу кого-то выделять, потому что все, кто выходил на площадку, бились. Мы выглядели командой, показали харизму, то есть то, к чему стремились. Объединились, отзащищались и поверили в победу, а это самое главное», — цитирует Пашутина официальный сайт «Химок».