26 очков Росса и дабл-дабл Гордона помогли «Орландо» обыграть «Чикаго»

В очередном матче НБА «Орландо Мэджик» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 103:95.

Лучшую результативность в составе «Мэджик» продемонстрировал защитник Теренс Росс, набравший 26 очков и совершивший 8 подборов.

В составе «Буллз» лучшим по набранным очкам стал защитник Зак Лавин – 26 очков. Также на его счету 8 подборов и 2 передачи.

Дабл-даблом отметился форвард «Мэджик» Аарон Гордон. В его коллекции 16 очков, 11 подборов и 4 передачи.

«Орландо» прервал серию из трёх поражений.

«Орландо» (13-17) занимает 8-е место в Восточной конференции. «Чикаго» (12:20) – 10-е.

В другом матче «Детройт Пистонс» не сумел прервать серию поражений, уступив на домашней площадке «Филадельфии Сиксерс» со счётом 109:125. Для «Детройта» это уже пятое поражение кряду.