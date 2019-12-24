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26 очков Росса и дабл-дабл Гордона помогли «Орландо» обыграть «Чикаго»

26 очков Росса и дабл-дабл Гордона помогли «Орландо» обыграть «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче НБА «Орландо Мэджик» принимал «Чикаго Буллз». Встреча состоялась на стадионе «Эмвей-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 103:95.

Лучшую результативность в составе «Мэджик» продемонстрировал защитник Теренс Росс, набравший 26 очков и совершивший 8 подборов.

В составе «Буллз» лучшим по набранным очкам стал защитник Зак Лавин – 26 очков. Также на его счету 8 подборов и 2 передачи.

Дабл-даблом отметился форвард «Мэджик» Аарон Гордон. В его коллекции 16 очков, 11 подборов и 4 передачи.

«Орландо» прервал серию из трёх поражений.

«Орландо» (13-17) занимает 8-е место в Восточной конференции. «Чикаго» (12:20) – 10-е.

В другом матче «Детройт Пистонс» не сумел прервать серию поражений, уступив на домашней площадке «Филадельфии Сиксерс» со счётом 109:125. Для «Детройта» это уже пятое поражение кряду.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
103 : 95
Чикаго Буллз
Чикаго
Орландо Мэджик: Росс - 26, Вучевич - 21, Гордон - 16, Айзек - 13, Фульц - 13, Фурнье - 8, Бамба - 4, Огастин - 2, Амину, Берч, Джефферсон, Джонсон, Ивунду, Картер-Уильямс, Магетти, Фразьер
Чикаго Буллз: Лавин - 26, Саторански - 20, Маркканен - 10, Уайт - 9, Данн - 8, Янг - 7, Картер - 6, Гэффорд - 5, Арчидиаконоу - 4, Mokoka, Валентайн, Корнет, Портер, Страс, Фелисио, Харрисон, Хатчинсон
НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
109 : 125
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Драммонд - 27, Роуз - 16, Михайлюк - 13, Моррис - 11, Вуд - 8, Гриффин - 8, Снелл - 8, Фрейзер - 7, Галлоуэй - 6, Мейкер - 4, Думбуйа - 1, King, Боун, Браун, Джексон, Кеннард, Томас
Филадельфия Сиксерс: Харрис - 35, Коркмаз - 21, Эмбиид - 20, Симмонс - 16, Ричардсон - 9, Хорфорд - 9, Скотт - 7, Эннис - 6, Милтон - 2, Pelle, Shayok, Болден, Бёрк, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл
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