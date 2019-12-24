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Болельщики «Локомотива-Кубань» поддержали акцию «Фанат — не преступник». Фото

Болельщики «Локомотива-Кубань» поддержали акцию «Фанат — не преступник». Фото
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Болельщики баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» поддержали акцию «Фанат — не преступник», вывесив соответствующий баннер на гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками». Краснодарский клуб победил соперника со счётом 94:89, нанеся ему первое поражение в сезоне.

Напомним, подобные баннеры вывесили болельщики российских футбольных клубов на матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги в знак протеста против задержания фанатов московского «Спартака» в Санкт-Петербурге перед встречей 18-го тура с «Зенитом» (0:1). Некоторые из болельщиков были оштрафованы, а часть из них получила административные аресты на 15 суток. В знак протеста фанаты на 30-й минуте матчей 19-го тура массово покидали трибуны.

Болельщики «Локомотива-Кубань» поддержали акцию «Фанат — не преступник»

Болельщики «Локомотива-Кубань» поддержали акцию «Фанат — не преступник»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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