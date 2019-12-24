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Дабл-даблы Янга и Коллинса не помогли «Атланте» избежать поражения в матче с «Кливлендом»

Дабл-даблы Янга и Коллинса не помогли «Атланте» избежать поражения в матче с «Кливлендом»
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 121:118.

Дабл-даблом отметился разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг. В его коллекции 30 очков, 11 передач и 6 подборов.

Также в составе «Хоукс» дабл-дабл оформил центровой Джон Коллинс. На его счету 27 очков и 10 передач.

Лидером по результативности в составе «Кливленда» стал защитник Коллин Секстон – 25 очков, 6 подборов и 3 передачи.

«Атланта» потерпела 8-е поражение кряду, а «Кливленд» одержал 3-ю подряд победу.

«Кливленд» (9-21) занимает 13-е место на Востоке, «Атланта» (6:25) – 15-е.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
121 : 118
Атланта Хоукс
Атланта
Кливленд Кавальерс: Секстон - 25, Гарлэнд - 21, Лав - 20, Осман - 18, Портер - 15, Деллаведова - 8, Хенсон - 6, Найт - 3, Томпсон - 3, Маккинни - 2, Windler, Жижич, Кларксон, Кук, Нэнс, Уэйд
Атланта Хоукс: Янг - 30, Коллинс - 27, Хантер - 23, Хаертер - 19, Паркер - 7, Реддиш - 7, Картер - 3, Фернанду - 2, Бембри, Браун, Гудвин, Джонс, Краббе, Лень, Парсонс, Тёрнер

В другом матче «Сан-Антонио Спёрс» благодаря 40 очкам Ламаркуса Олдриджа и дабл-даблу Демара Дерозана (26 очков, 3 подбора и 10 передач) разгромил в гостях «Мемфис Гриззлис» — 145:114.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
115 : 145
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 22, Морант - 19, Валанчюнас - 18, Брукс - 14, Джонс - 11, Кларк - 10, Аллен - 8, Мелтон - 6, Краудер - 4, Хилл - 3, Андерсон, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 40, Дерозан - 26, Лайлз - 17, Мюррей - 14, Белинелли - 10, Форбс - 9, Миллз - 8, Уайт - 7, Гэй - 6, Мету - 4, Кэрролл - 2, Уокер - 2, Poeltl, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Ойбанкс

«Финикс Санз» потерпел поражение в матче с «Денвер Наггетс» — 111:113, уступив в 8-й игре кряду.

НБА - регулярный чемпионат
24 декабря 2019, вторник. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 113
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Рубио - 21, Убре - 14, Камински - 13, Шарич - 13, Бриджес - 12, Букер - 11, Бэйнс - 11, Джонсон - 11, Картер - 5, Jerome, Lecque, Джонсон, Диалло, Окобо, Харпер, Эйтон
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Йокич - 22, Бартон - 13, Грант - 11, Миллсэп - 10, Харрис - 9, Моррис - 8, Бисли - 7, Портер - 3, Пламли - 2, Bol, Вандербилт, Дозьер, Крэйг, Чанчар, Эрнангомес
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