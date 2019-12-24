Дабл-даблы Янга и Коллинса не помогли «Атланте» избежать поражения в матче с «Кливлендом»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Кливленд Кавальерс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча состоялась на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 121:118.
Дабл-даблом отметился разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг. В его коллекции 30 очков, 11 передач и 6 подборов.
Также в составе «Хоукс» дабл-дабл оформил центровой Джон Коллинс. На его счету 27 очков и 10 передач.
Лидером по результативности в составе «Кливленда» стал защитник Коллин Секстон – 25 очков, 6 подборов и 3 передачи.
«Атланта» потерпела 8-е поражение кряду, а «Кливленд» одержал 3-ю подряд победу.
«Кливленд» (9-21) занимает 13-е место на Востоке, «Атланта» (6:25) – 15-е.
В другом матче «Сан-Антонио Спёрс» благодаря 40 очкам Ламаркуса Олдриджа и дабл-даблу Демара Дерозана (26 очков, 3 подбора и 10 передач) разгромил в гостях «Мемфис Гриззлис» — 145:114.
«Финикс Санз» потерпел поражение в матче с «Денвер Наггетс» — 111:113, уступив в 8-й игре кряду.
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