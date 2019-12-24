Гэри Пэйтон установил редкое достижение в матче с «Нью-Йорком»

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Вашингтон Уизардс» Гэри Пэйтон набрал 10 очков, собрал 11 подборов, отдал 5 передач и совершил 6 перехватов в гостевом матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Никс», притом что его не оказалось в стартовом составе. «Вашингтон» победил «Нью-Йорк» со счётом 121:115.
Пэйтон стал седьмым игроком в истории НБА, который не попал в стартовый состав на матч, в котором набрал не менее 10 очков, сделал не менее 10 подборов, отдал не менее 5 передач и совершил не менее 5 перехватов, с тех пор как в лиге стали вести официальную статистику по перехватам — это произошло в сезоне-1973/74. Баскетболист присоединился в этом списке к таким игрокам, как Мики Джонсон, Клайд Дрекслер, Джон Уильямс, Кенни Батл, Тим Фрэйзер и Ти Джей Макконнелл, сообщает пресс-служба НБА.
Отец Пэйтона, также Гэри, известный в прошлом баскетболист, чемпион НБА 2006 года в составе «Майами Хит».
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