Источник: Леброн, пропустивший матч с «Денвером» из-за травмы, сыграет с «Клипперс»

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сыграет в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится сегодня, 24 декабря, сообщает ESPN.

Позавчера, 22 декабря, Джеймс впервые в сезоне-2019/20 не вышел на паркет и «Лейкерс» дома уступили «Денвер Наггетс» со счётом 104:128, несмотря на присутствие на площадке Энтони Дэвиса, другого лидера команды. Леброн пропустил встречу из-за растяжения грудной мышцы. Также его беспокоило повреждение паха.

В текущем сезоне «Лейкерс» сыграли 30 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав 24 победы и потерпев 6 поражений. Последние три встречи команда проиграла. Помимо «Денвера» её соперниками были «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс».