Источник: Леброн, пропустивший матч с «Денвером» из-за травмы, сыграет с «Клипперс»
Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сыграет в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Клипперс», который состоится сегодня, 24 декабря, сообщает ESPN.
Позавчера, 22 декабря, Джеймс впервые в сезоне-2019/20 не вышел на паркет и «Лейкерс» дома уступили «Денвер Наггетс» со счётом 104:128, несмотря на присутствие на площадке Энтони Дэвиса, другого лидера команды. Леброн пропустил встречу из-за растяжения грудной мышцы. Также его беспокоило повреждение паха.
В текущем сезоне «Лейкерс» сыграли 30 матчей в рамках регулярного чемпионата, одержав 24 победы и потерпев 6 поражений. Последние три встречи команда проиграла. Помимо «Денвера» её соперниками были «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс».
Мэджик не исключил, что сын Леброна превзойдёт отца
Читайте также
- 24 декабря 2019
-
15:14
-
13:53
-
12:13
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:33
-
08:08
-
05:29
-
00:23
- 23 декабря 2019
-
23:36
-
22:23
-
21:41
-
20:58
-
19:53
-
18:38
-
17:24
-
16:00
-
14:42
-
13:24
-
12:11
-
11:16
-
09:59
-
09:00
-
08:14
-
05:40
-
04:49
-
00:51
- 22 декабря 2019
-
23:54
-
22:37
-
21:48
-
20:48
Партнерский контент