Лав остался недоволен обменом Кларксона в «Юту»
Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав выразил разочарование тем фактом, что руководство команды из Огайо приняло решение обменять защитника Джордана Кларксона. Последний был выменян в «Юту Джаз», за это «Кливленд» получил два драфт-пика второго раунда и Данте Экзама.
«На меня это свалилось словно снег на голову. Это был мой человек. Мы стали по-настоящему близкими друзьями и мне тяжело воспринимать этот обмен», — приводит слова Лава Cleveland.com.
Джордан Кларксон в нынешнем регулярном чемпионате НБА принял участие в 29 матчах (ни разу не выходил на площадку в стартовой пятёрке), набирая в них 14,6 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 2,4 передачи. При этом процент реализации трёхочковых бросков достигает у Кларксона 37,1%.
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