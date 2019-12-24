Лав остался недоволен обменом Кларксона в «Юту»

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав выразил разочарование тем фактом, что руководство команды из Огайо приняло решение обменять защитника Джордана Кларксона. Последний был выменян в «Юту Джаз», за это «Кливленд» получил два драфт-пика второго раунда и Данте Экзама.

«На меня это свалилось словно снег на голову. Это был мой человек. Мы стали по-настоящему близкими друзьями и мне тяжело воспринимать этот обмен», — приводит слова Лава Cleveland.com.

Джордан Кларксон в нынешнем регулярном чемпионате НБА принял участие в 29 матчах (ни разу не выходил на площадку в стартовой пятёрке), набирая в них 14,6 очка, собирая 2,4 подбора и совершая 2,4 передачи. При этом процент реализации трёхочковых бросков достигает у Кларксона 37,1%.