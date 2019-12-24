Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Калниетис: пытался оказать эмоциональное давление на Шведа

Калниетис: пытался оказать эмоциональное давление на Шведа
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис поделился впечатлениями от победы над «Химками» в матче Единой лиги ВТБ, а также признался, что в ходе поединка он специально повышал градус эмоционального напряжения в личном противостоянии с лидером соперников Алексеем Шведом.

«Эта победа была очень важна для всех нас — и команды, и каждого лично. После неудачи в Еврокубке нам необходимо было вернуть уверенность в своих силах. Победа в матче с сильным соперником поменяла настроение в команде в лучшую сторону.

Что касается общения со Шведом во время матча, то мы с Алексеем давно и очень хорошо знакомы. Поговорить есть о чём, но дело было в другом. Он сильный игрок, и, кроме персональной защиты, я пытался создать ещё и определённое эмоциональное давление на него. Получилось или нет — не знаю, но счёт — на табло», — приводит слова литовца официальный сайт краснодарского клуба.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019