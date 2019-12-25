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«Денвер Наггетс» продлил контракт с главным тренером Мэлоуном

«Денвер Наггетс» продлил контракт с главным тренером Мэлоуном
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Денвер Наггетс» достигло договорённости о продлении контракта с главным тренером команды Майклом Мэлоуном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. По условиям контракта Мэлоун будет работать в Колорадо до завершения сезона 2022/23.

«Денвер Наггетс» — вторая команда, с которой Мэлоун работает в качестве главного тренера. Он возглавил «Наггетс» в 2015 году и провёл с коллективом уже четыре полных чемпионата. В минувшем сезоне он впервые вывел «Денвер» в плей-офф и завершил борьбу за трофей в полуфинале Западной конференции.

Всего с «Денвером» в регулярных чемпионатах он провёл 357 матчей, добыв в них 194 победы и потерпев 163 поражения. В нынешнем сезоне «Наггетс» пока занимают второе место в таблице конференции.

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