О Джордане снимут документальный сериал

В ESPN сообщили, что снимут 10-серийный документальный фильм, посвящённый легендарному баскетболисту Майклу Джордану, шестикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации. Называться лента будет «Последний танец». Выход картины запланирован на июнь 2020 года.

56-летнего Джордана принято считать величайшим игроком в истории баскетбола. На драфте 1984 года его выбрали под третьим номером, после Хакима Оладжьювона и Сэма Боуи. Все шесть титулов Майкл завоевал в составе «Чикаго Буллз», за который выступал с 1984 по 1993 и с 1995 по 1998 год. Его шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии.

Также Джордан защищал цвета «Вашингтон Уизардс», за который выступал с 2001 по 2003 год.

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