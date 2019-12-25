О Джордане снимут документальный сериал
В ESPN сообщили, что снимут 10-серийный документальный фильм, посвящённый легендарному баскетболисту Майклу Джордану, шестикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации. Называться лента будет «Последний танец». Выход картины запланирован на июнь 2020 года.
56-летнего Джордана принято считать величайшим игроком в истории баскетбола. На драфте 1984 года его выбрали под третьим номером, после Хакима Оладжьювона и Сэма Боуи. Все шесть титулов Майкл завоевал в составе «Чикаго Буллз», за который выступал с 1984 по 1993 и с 1995 по 1998 год. Его шесть раз признавали самым ценным игроком финальной серии.
Также Джордан защищал цвета «Вашингтон Уизардс», за который выступал с 2001 по 2003 год.
Бывший партнёр Брайанта поставил Коби выше Джордана
Леонард отреагировал на сравнение с Джорданом от тренера «Клипперс»
Читайте также
- 25 декабря 2019
-
09:15
-
01:01
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
22:40
-
21:26
-
20:53
-
19:39
-
18:27
-
17:28
-
15:14
-
13:53
-
12:13
-
11:00
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:33
-
08:08
-
05:29
-
00:23
- 23 декабря 2019
-
23:36
-
22:23
-
21:41
-
20:58
-
19:53
-
18:38
-
17:24
-
16:00
-
14:42
-
13:24
-
12:11
-
11:16
-
09:59
Партнерский контент