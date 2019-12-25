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Бывший партнёр Леброна и Леонарда рассказал об отличиях между ними

Бывший партнёр Леброна и Леонарда рассказал об отличиях между ними
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон, который, выступая за «Сан-Антонио Спёрс», был партнёром Кавая Леонарда, а в «Кливленд Кавальерс» играл вместе с Леброном Джеймсом, рассказал, чем они отличаются друг от друга.

«Кавай никогда ни над чем не задумывается. Он Робокоп, он действует как робот. Это комплимент.

Я видел, как он поставил блок-шот, совершил победный бросок и просто ушёл с площадки. Он не кричал, не праздновал. Такой у него характер. Его сердечный ритм не повышается и не падает. Он показывает эмоции, но не в игре.

Леброн же очень эмоциональный человек. Бывало, что во время разбора прошедшего матча он извинялся перед командой за свою мимику. Он очень эмоционален», — цитирует Джефферсона Bleacher Report.

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