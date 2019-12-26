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Дабл-даблы Эмбиида и Симмонса принесли «Филадельфии» победу над «Милуоки»

Дабл-даблы Эмбиида и Симмонса принесли «Филадельфии» победу над «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0

На арене «Уэллс-Фарго Центр», что в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Милуоки Бакс».

Хозяева с первых минут завладели инициативой и уже после первой четверти вели с разницей в восемь очков — 38:30. Во втором игровом отрезке подопечные Брауна не сбавляли обороты и на большой перерыв ушли с преимуществом в 21 очко — 69:48.

В третьей двенадцатминутке «Сиксерс» продолжали доминировать — 100:73. Лишь в заключительной четверти хозяева расслабились и позволили висконсинцам избежать разгрома. Победа «Филадельфии» — 121:109.

Лучшим в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов, также дабл-дабл на счету Бена Симмонса — 15 очков и 14 передач. У «Милуоки» 31 очко на счету Криса Миддлтона, Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
25 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
121 : 109
Милуоки Бакс
Милуоки
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 31, Харрис - 22, Ричардсон - 18, Коркмаз - 16, Симмонс - 15, Хорфорд - 11, Бёрк - 3, Скотт - 3, Эннис - 2, Pelle, Shayok, Болден, Милтон, Нето, О'Куинн, Смит, Тибулл
Милуоки Бакс: Миддлтон - 31, Адетокунбо - 18, Хилл - 15, Лопес - 11, Браун - 7, Ильясова - 7, Дивинченцо - 6, Коннотон - 5, Мэттьюз - 4, Корвер - 3, Лопес - 2, Адетокунбо, Бендер, Бледсо, Мейсон, Рейнольдс, Уилсон
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