Дабл-даблы Эмбиида и Симмонса принесли «Филадельфии» победу над «Милуоки»

На арене «Уэллс-Фарго Центр», что в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Милуоки Бакс».
Хозяева с первых минут завладели инициативой и уже после первой четверти вели с разницей в восемь очков — 38:30. Во втором игровом отрезке подопечные Брауна не сбавляли обороты и на большой перерыв ушли с преимуществом в 21 очко — 69:48.
В третьей двенадцатминутке «Сиксерс» продолжали доминировать — 100:73. Лишь в заключительной четверти хозяева расслабились и позволили висконсинцам избежать разгрома. Победа «Филадельфии» — 121:109.
Лучшим в составе победителей стал Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 11 подборов, также дабл-дабл на счету Бена Симмонса — 15 очков и 14 передач. У «Милуоки» 31 очко на счету Криса Миддлтона, Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 18 очков и 14 подборов.
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