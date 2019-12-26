Леброн: после удара коленом от Беверли вновь начались проблемы с пахом

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о повреждении, которое получил в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».
«Я чувствовал себя здоровым, когда начинал игру. Во втором или третьем владении в защите заработал фол в нападении на Патрике Беверли и получил удар коленом в пах. Из-за этого я вернулся в состояние, в котором был 5-6 дней назад», — приводятся слова Леброна в «твиттере» журналиста Бена Голливера.
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 111:106.
Напомним, Леброн Джеймс пропустил матч «Лейкерс» с «Денвер Наггетс» (104:128) из-за растяжения грудной мышцы. Также его беспокоило повреждение паха.
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