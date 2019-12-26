Браун и Уокер из «Бостона» установили рождественский рекорд НБА

Игроки клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» Джейлен Браун и Кемба Уокер набрали 30 и 22 очка соответственно в матче регулярного чемпионата с «Торонто Рэпторс». «Бостон» на выезде победил «Торонто» со счётом 118:102.
Браун и Уокер реализовали по пять трёхочковых бросков, и это первый случай в истории НБА, когда партнёры по команде добились такого достижения в день Рождества, которое во многих странах мира празднуют 25 декабря, сказано в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
Следующий матч «Бостон» сыграет дома завтра, 27 декабря, соперником будет «Кливленд Кавальерс». В сезоне-2019/20 на счету «Селтикс» 28 матчей в рамках регулярного чемпионата, в котором команда, занимающая второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержала 21 победу и потерпела 7 поражений.
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