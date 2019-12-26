Ингрэм из «Нью-Орлеана» побил рождественский рекорд НБА по трёхочковым

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» Брэндон Ингрэм набрал 31 очко в выездном матче регулярного чемпионата с «Денвер Наггетс». «Нью-Орлеан» обыграл «Денвер» со счётом 112:100.
Ингрэм реализовал семь трёхочковых бросков, и это лучший показатель в истории НБА для встреч, состоявшихся в день Рождества, которое во многих странах мира отмечают 25 декабря. До этого лучшим показателем в матчах 25 декабря были шесть реализованных трёхочковых в исполнении Кайла Кузмы, Кевина Лава (оба — в 2017 году) и Райана Андерсона (в 2011 году), сказано в сообщении в официальном «твиттере» NBA.com/Stats.
Следующий матч «Нью-Орлеан» сыграет дома послезавтра, 28 декабря, соперником будет «Индиана Пэйсерс». На счету «Пеликанс», занимающих 14-е, предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции, 9 побед в 32 матчах.
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