Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Пашутин рассказал о плане на матч с «Зеленой-Гурой»

Пашутин рассказал о плане на матч с «Зеленой-Гурой»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёной-Гурой».

«Они опасны с периметра, хорошо бегут. У них хорошее движение мяча, также они сильны под кольцом. Это крепкая команда с хорошим подбором исполнителей. Нужно сохранять максимальную концентрацию и затруднить им возможность дальних бросков. Нам нужно показать защиту, которую мы продемонстрировали в решающие минуты матча против «Химок». Необходимо не давать свободно атаковать, навязать физический контакт, не проигрывать единоборства один на один, бороться на подборе.

Установки в нападении – максимальное доверие друг другу в организации командных взаимодействий. Комбинационная, командная игра налаживается, необходимо ее вывести на максимально высокий, эффективный уровень. Наша модель должна работать системно весь матч, а не отрезками», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019