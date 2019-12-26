Пашутин рассказал о плане на матч с «Зеленой-Гурой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёной-Гурой».
«Они опасны с периметра, хорошо бегут. У них хорошее движение мяча, также они сильны под кольцом. Это крепкая команда с хорошим подбором исполнителей. Нужно сохранять максимальную концентрацию и затруднить им возможность дальних бросков. Нам нужно показать защиту, которую мы продемонстрировали в решающие минуты матча против «Химок». Необходимо не давать свободно атаковать, навязать физический контакт, не проигрывать единоборства один на один, бороться на подборе.
Установки в нападении – максимальное доверие друг другу в организации командных взаимодействий. Комбинационная, командная игра налаживается, необходимо ее вывести на максимально высокий, эффективный уровень. Наша модель должна работать системно весь матч, а не отрезками», — приводит слова Евгения Пашутина официальный сайт краснодарской команды.
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