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Керр: Харден заставляет каждую команду пересматривать подход к защите

Керр: Харден заставляет каждую команду пересматривать подход к защите
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал игру с «Хьюстон Рокетс», отметив, что команда сыграла персонально против лидера «Рокетс» Джеймса Хардена.

«Джеймс Харден заставляет каждую команду Национальной баскетбольной ассоциации пересматривать свой подход к защите. Он сам по себе. Я видел множество инновационных вещей, которые были связаны с ним.

«Торонто» сделал кое-что интересное несколько недель назад. Люк Уолтон и вовсе недавно использовал против Хардена школьную зону. Джеймс Харден настолько хорош, что вы должны играть против него на максимуме возможного, чтобы постараться вывести его из равновесия», — приводит слова Стива Керра ESPN.

В матче «Хьюстона» и «Голден СТэйт» Харден смог набрать всего 24 очка. «Голден Стэйт» одержал победу со счётом 116:104.

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