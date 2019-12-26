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Плаза: лучший подарок на мой день рождения — победа в матче с «Црвеной Звездой»

Плаза: лучший подарок на мой день рождения — победа в матче с «Црвеной Звездой»
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».

«Во-первых, нам нужно забыть о победах в предыдущих матчах. Мне кажется, что мы действительно начинаем показывать реальную картину. Но пока мы не победим три-четыре раза подряд, мы не можем об этом говорить. Мы всё ещё растём, начинаем играть с большим автоматизмом, и это хороший знак. Постараемся добыть эту домашнюю победу, даже если этот матч пройдёт в Казани.

«Црвена Звезда» — отличная команда, они подписали новичка. Просто не будет. Мой день рождения? Знаете, лучший подарок для меня — это победа в этом матче», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт санкт-петербургского клуба.

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