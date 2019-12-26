28 очков Хэкетта помогли ЦСКА победить «Милан»

В Калининграде завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Милан».

«Армейцы» успешно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в 6 очков — 19:13. Но к большому перерыву «Милану» удался спурт, благодаря чему гости вышли вперёд — 39:32. В третьем игровом отрезке ЦСКА сократил отставание до одной атаки — 59:61. Уже в заключительные десять минут встречи подопечные Итудиса вернули себе лидерство и одержали победу — 78:75.

Самым результативным в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 11 передач оформил экс-лидер «Милана» Майк Джеймс. У гостей лучшими стали Артурас Гудайтис и Серхио Родригес, набравшие по 13 баллов.