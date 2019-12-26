28 очков Хэкетта помогли ЦСКА победить «Милан»
В Калининграде завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Милан».
«Армейцы» успешно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в 6 очков — 19:13. Но к большому перерыву «Милану» удался спурт, благодаря чему гости вышли вперёд — 39:32. В третьем игровом отрезке ЦСКА сократил отставание до одной атаки — 59:61. Уже в заключительные десять минут встречи подопечные Итудиса вернули себе лидерство и одержали победу — 78:75.
Самым результативным в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 11 передач оформил экс-лидер «Милана» Майк Джеймс. У гостей лучшими стали Артурас Гудайтис и Серхио Родригес, набравшие по 13 баллов.
Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
26 декабря 2019, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
78 : 75
Олимпия Милан
Милан, Италия
ЦСКА: Хаккетт - 28, Джеймс - 17, Фойгтман - 14, Хиллиард - 8, Боломбой - 4, Хайнс - 3, Курбанов - 2, Стрелниекс - 2, Антонов, Бейкер, Воронцевич, Куфос
Олимпия Милан: Гудайтис - 13, Родригес - 13, Тарчевски - 11, Ролл - 10, Недович - 7, Скола - 7, Мораскини - 6, Мицов - 5, Делла Валле - 3, Билига, Брукс, Уайт
- 26 декабря 2019
-
21:56
-
20:48
-
19:41
-
18:31
-
17:56
-
16:00
-
14:40
-
13:45
-
12:44
-
12:00
-
11:11
-
10:00
-
09:30
-
09:09
-
08:31
-
07:09
-
06:47
-
03:37
-
00:50
- 25 декабря 2019
-
23:23
-
22:34
-
21:35
-
20:51
-
19:54
-
18:49
-
17:14
-
15:50
-
14:03
-
12:42
-
11:33
-
10:21
-
09:15
-
01:01
- 24 декабря 2019
-
23:49
-
22:40
Партнерский контент