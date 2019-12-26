Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

28 очков Хэкетта помогли ЦСКА победить «Милан»

28 очков Хэкетта помогли ЦСКА победить «Милан»
Баскетбол / Евролига 0

В Калининграде завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Милан».

«Армейцы» успешно начали встречу и после первой четверти вели с преимуществом в 6 очков — 19:13. Но к большому перерыву «Милану» удался спурт, благодаря чему гости вышли вперёд — 39:32. В третьем игровом отрезке ЦСКА сократил отставание до одной атаки — 59:61. Уже в заключительные десять минут встречи подопечные Итудиса вернули себе лидерство и одержали победу — 78:75.

Самым результативным в составе победителей стал Дэниел Хэкетт, набравший 28 очков. Дабл-дабл из 17 очков и 11 передач оформил экс-лидер «Милана» Майк Джеймс. У гостей лучшими стали Артурас Гудайтис и Серхио Родригес, набравшие по 13 баллов.

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур
26 декабря 2019, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
78 : 75
Олимпия Милан
Милан, Италия
ЦСКА: Хаккетт - 28, Джеймс - 17, Фойгтман - 14, Хиллиард - 8, Боломбой - 4, Хайнс - 3, Курбанов - 2, Стрелниекс - 2, Антонов, Бейкер, Воронцевич, Куфос
Олимпия Милан: Гудайтис - 13, Родригес - 13, Тарчевски - 11, Ролл - 10, Недович - 7, Скола - 7, Мораскини - 6, Мицов - 5, Делла Валле - 3, Билига, Брукс, Уайт
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019