Харден: мир и игра скучают по Карри и Томпсону

Лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден поделился мыслями о поражении от «Голден Стэйт Уорриорз» и отметил, что баскетбольному миру не хватает лидеров калифорнийцев Стефена Карри и Клэя Томпсона.
«Мир и сама игра со всей очевидностью скучают по Карри и Томпсону. Игре их не хватает, их не хватает болельщикам. У нас получилась интересная, конкурентная встреча, и «Голден Стэйт» победили нас за счёт командного взаимодействия. Нам необходимо перегруппироваться», — приводит слова Хардена NBC Sports.
Напомним, Клэй Томпсон получил разрыв крестообразных связок колена во время финальной серии плей-офф 2019 года с «Торонто Рэпторс» и, вероятно, не появится на паркете в нынешнем сезоне. Стефен Карри получил перелом руки на старте нынешнего чемпионата и пока далёк от возвращения в строй.
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