Хайнс: Хэкетт — тот игрок, который прибавляет в финальные минуты матча
Капитан ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями от победы над «Миланом» в матче Евролиги, отметив в частности вклад в этот успех Дэниэла Хэкетта, набравшего 28 баллов.
«Здесь была отличная атмосфера. Спасибо всем болельщикам, пришедшим на матч. Они гнали нас вперёд, и было приятно видеть такую толпу. Мы довольны такой большой победой. Дэниэл Хэкетт — отличный игрок. Он тот, кто есть. Хэкетт прибавляет в финальные минуты матча. Мы знали, на что он способен. Так что его выступление нас не удивило. Большие игроки включаются в решающие моменты, и в этом весь Хэкетт», — приводит слова Хайнса официальный сайт Евролиги.
Напомним, ЦСКА победил «Милан» со счётом 78:75. ЦСКА проводил встречу в Калининграде.
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