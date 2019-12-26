Хайнс: Хэкетт — тот игрок, который прибавляет в финальные минуты матча

Капитан ЦСКА Кайл Хайнс поделился впечатлениями от победы над «Миланом» в матче Евролиги, отметив в частности вклад в этот успех Дэниэла Хэкетта, набравшего 28 баллов.

«Здесь была отличная атмосфера. Спасибо всем болельщикам, пришедшим на матч. Они гнали нас вперёд, и было приятно видеть такую толпу. Мы довольны такой большой победой. Дэниэл Хэкетт — отличный игрок. Он тот, кто есть. Хэкетт прибавляет в финальные минуты матча. Мы знали, на что он способен. Так что его выступление нас не удивило. Большие игроки включаются в решающие моменты, и в этом весь Хэкетт», — приводит слова Хайнса официальный сайт Евролиги.

Напомним, ЦСКА победил «Милан» со счётом 78:75. ЦСКА проводил встречу в Калининграде.