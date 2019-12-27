Дабл-дабл Гриффина помог «Детройту» разгромить «Вашингтон»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 132:102.
Самым результативным в составе победителей стал Кристиан Вуд, набравший 22 очка. Блэйк Гриффин оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Анджейс Пасечникс, набравший 17 очков. Джордан Макрай и Брэдли Бил набрали по 15 очков.
Таким образом, «Детройт» прервал пятиматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвертое поражение за последние пять игр.
В другом матче «Бруклин Нетс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Никс» со счётом 82:94.
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
132 : 102
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Вуд - 22, Фрейзер - 17, Роуз - 15, Гриффин - 14, Драммонд - 14, Браун - 12, Михайлюк - 12, Снелл - 10, Галлоуэй - 6, Мейкер - 4, Моррис - 4, King - 2, Боун, Джексон, Думбуйа, Кеннард, Томас
Вашингтон Уизардс: Pasecniks - 17, Бил - 15, Макрай - 15, Браун - 13, Пэйтон II - 10, Смит - 9, Уильямс - 9, Маинми - 5, Мэтьюз - 4, Робинсон - 3, Бонга - 2, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Скофилд, Томас, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
82 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Динуайдди - 25, Луваву-Кабарро - 10, Джордан - 8, Куруч - 8, Харрис - 8, Темпл - 7, Аллен - 4, Чендлер - 4, Пинсон - 3, Принс - 3, Муса - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Нваба, Элленсон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 33, Моррис - 22, Пэйтон - 13, Робинсон - 10, Барретт - 5, Нокс - 4, Нтиликина - 3, Дотсон - 2, Портис - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Гибсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
- 27 декабря 2019
-
05:59
-
00:43
-
00:22
- 26 декабря 2019
-
23:45
-
22:51
-
21:56
-
20:48
-
19:41
-
18:31
-
17:56
-
16:00
-
14:40
-
13:45
-
12:44
-
12:00
-
11:11
-
10:00
-
09:30
-
09:09
-
08:31
-
07:09
-
06:47
-
03:37
-
00:50
- 25 декабря 2019
-
23:23
-
22:34
-
21:35
-
20:51
-
19:54
-
18:49
-
17:14
-
15:50
-
14:03
-
12:42
-
11:33
Партнерский контент