Дабл-дабл Гриффина помог «Детройту» разгромить «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» принимал «Вашингтон Уизардс». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 132:102.

Самым результативным в составе победителей стал Кристиан Вуд, набравший 22 очка. Блэйк Гриффин оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Анджейс Пасечникс, набравший 17 очков. Джордан Макрай и Брэдли Бил набрали по 15 очков.

Таким образом, «Детройт» прервал пятиматчевую серию поражений. «Вашингтон» в свою очередь потерпел четвертое поражение за последние пять игр.

В другом матче «Бруклин Нетс» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Никс» со счётом 82:94.