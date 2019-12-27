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«Даллас» обыграл «Сан-Антонио». Дончич оформил дабл-дабл

«Даллас» обыграл «Сан-Антонио». Дончич оформил дабл-дабл
Баскетбол / НБА 0

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Даллас Маверикс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 102:98.

В составе победителей самым результативным стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов. Тим Хардуэй-младший записал в свой актив 17 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отметился Демар Дерозан, набравший 21 очко. Руди Гэй набрал 18 очков.

Таким образом, «Даллас» одержал вторую победу за последние три игры. «Сан-Антонио» в свою очередь потерпел второе поражение за последние три игры.

В параллельном матче «Оклахома-Сити Тандер» на своей площадке уступил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 97:110.

НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 24, Хардуэй-младший - 17, Порзингис - 13, Финни-Смит - 13, Райт - 12, Пауэлл - 11, Брансон - 6, Клебер - 6, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Джексон, Карри, Ли, Марьянович
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 21, Гэй - 18, Олдридж - 17, Уайт - 10, Миллз - 8, Форбс - 7, Poeltl - 6, Лайлз - 5, Мюррей - 4, Белинелли - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
97 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 23, Жильжо-Александер - 21, Шрёдер - 20, Адамс - 16, Надер - 6, Фергюсон - 6, Базли - 3, Ноэль - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Галлинари, Диалло, Мускала, Паттон
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 21, Джексон - 20, Джонс - 15, Кларк - 13, Морант - 10, Мелтон - 9, Брукс - 8, Аллен - 5, Краудер - 5, Андерсон - 2, Хилл - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
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