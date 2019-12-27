Инсайдер: «Хьюстон» может обменять Уэстбрука

«Хьюстон Рокетс» готов обменять разыгрывающего защитника Расселла Уэстбрука, которого получил летом этого года.

«Я думаю, что Уэстбрук доступен для обмена. Конечно, мы можем говорить о смыслах, поскольку Дэрил Мори может обменять любого, если будет думать, что это сделает его команду лучше. Конечно, он может обменять Уэстбрука, чтобы разгрузить платёжку от долгосрочного крупного контракта, если посчитает, что сумма от полученных активов будет лучше, чем иметь в составе игрока из топ-10 всей лиги.

Мори не звонит всем подряд со словами: «Эй, мне нужно сбросить Уэстбрука». Конечно, он так не сделает. Но есть люди, которые верят, что Уэстбрук доступен для обмена. Понимаю, что люди будут опровергать это. Но мне всё равно», — приводит слова инсайдера The Ringer Райана Руссилло NBC Sports.

О переходе Расселла Уэстбрука «Хьюстон» объявил 17 июля 2019 года. В обмен на него в «Оклахому-Сити Тандер» отправились разыгрывающий Крис Пол и право выбора в первом раунде драфтов 2024 и 2026 годов, а также выборы на драфтах 2021 и 2025 годов.