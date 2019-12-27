Результаты матчей НБА за 26 декабря 2019 года
26 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА
«Бруклин Нетс» дома уступил «Нью-Йорк Никс», несмотря на 25 очков, 8 подборов и 3 передачи Спенсера Динвидди. Окончательный счёт — 94:82 в пользу «Нью-Йорка».
«Даллас Маверикс» на своей площадке победил «Сан-Антонио Спёрс». Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого дабл-дабл: 24 очка, 10 подборов и 8 передач. Итоговый счёт — 102:98 в пользу «Маверикс».
«Оклахома-Сити Тандер» дома проиграл «Мемфис Гриззлиз», несмотря на дабл-дабл Криса Пола, который набрал 23 очка, сделал 6 подборов и отдал 11 передач. Окончательный счёт — 110:97 в пользу «Мемфиса».
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
132 : 102
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Детройт Пистонс: Вуд - 22, Фрейзер - 17, Роуз - 15, Гриффин - 14, Драммонд - 14, Браун - 12, Михайлюк - 12, Снелл - 10, Галлоуэй - 6, Мейкер - 4, Моррис - 4, King - 2, Боун, Джексон, Думбуйа, Кеннард, Томас
Вашингтон Уизардс: Pasecniks - 17, Бил - 15, Макрай - 15, Браун - 13, Пэйтон II - 10, Смит - 9, Уильямс - 9, Маинми - 5, Мэтьюз - 4, Робинсон - 3, Бонга - 2, Брайант, Вагнер, Дав. Бертанс, Майлз, Скофилд, Томас, Уолл, Хатимура
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
82 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Динуайдди - 25, Луваву-Кабарро - 10, Джордан - 8, Куруч - 8, Харрис - 8, Темпл - 7, Аллен - 4, Чендлер - 4, Пинсон - 3, Принс - 3, Муса - 2, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, ЛеВерт, Нваба, Элленсон
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 33, Моррис - 22, Пэйтон - 13, Робинсон - 10, Барретт - 5, Нокс - 4, Нтиликина - 3, Дотсон - 2, Портис - 2, Аллен, Баллок, Браздейкис, Гибсон, Рэбб, Смит, Трир, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 98
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Даллас Маверикс: Дончич - 24, Хардуэй-младший - 17, Порзингис - 13, Финни-Смит - 13, Райт - 12, Пауэлл - 11, Брансон - 6, Клебер - 6, Cleveland, Reaves, Roby, Бареа, Брокхофф, Джексон, Карри, Ли, Марьянович
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 21, Гэй - 18, Олдридж - 17, Уайт - 10, Миллз - 8, Форбс - 7, Poeltl - 6, Лайлз - 5, Мюррей - 4, Белинелли - 2, Samanic, Weatherspoon, Джонсон, Кэрролл, Мету, Ойбанкс, Уокер
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
97 : 110
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Оклахома-Сити Тандер: Пол - 23, Жильжо-Александер - 21, Шрёдер - 20, Адамс - 16, Надер - 6, Фергюсон - 6, Базли - 3, Ноэль - 2, Dort, Hervey, Roberson, Бертон, Галлинари, Диалло, Мускала, Паттон
Мемфис Гриззлиз: Валанчюнас - 21, Джексон - 20, Джонс - 15, Кларк - 13, Морант - 10, Мелтон - 9, Брукс - 8, Аллен - 5, Краудер - 5, Андерсон - 2, Хилл - 2, Ватанабэ, Гудурич, Джексон, Игуодала, Кабокло, Кончар
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
104 : 105
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сакраменто Кингз: Холмс - 20, Богданович - 19, Багли III - 18, Хилд - 17, Барнс - 11, Джозеф - 10, Бьелица - 7, Фокс - 2, Guy, Ариза, Габриэль, Дедмон, Джайлс, Джеймс, Джеффрис, Суониган, Феррелл
Миннесота Тимбервулвз: Дьенг - 21, Ковингтон - 19, Уиггинс - 18, Тиг - 15, Грэм - 9, Окоги - 7, Калвер - 5, Вонле - 4, Мартин - 3, Бэйтс-Диоп - 2, Напьер - 2, Reid, Белл, Лейман, Маклафлин, Ноуэлл, Таунс
НБА - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 06:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
121 : 115
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Юта Джаз: Митчелл - 35, Инглс - 26, Богданович - 16, Гобер - 16, Кларксон - 9, О'Нил - 8, Ньянг - 5, Мудиэй - 4, Брэдли - 2, Morgan, Tucker, Wright-Foreman, Брэнтли, Дэвис, Конли, Они, Уильямс-Госс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 34, Макколлум - 25, Саймонс - 15, Энтони - 12, Лябисье - 10, Уайтсайд - 8, Бэйзмор - 6, Трент-мл. - 5, Браун, Коллинс, Литтл, Нуркич, Оар, Толливер, Хезонья, Худ
- 27 декабря 2019
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- 26 декабря 2019
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