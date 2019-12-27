Результаты матчей НБА за 26 декабря 2019 года

26 декабря состоялось шесть матчей сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НБА

«Бруклин Нетс» дома уступил «Нью-Йорк Никс», несмотря на 25 очков, 8 подборов и 3 передачи Спенсера Динвидди. Окончательный счёт — 94:82 в пользу «Нью-Йорка».

«Даллас Маверикс» на своей площадке победил «Сан-Антонио Спёрс». Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого дабл-дабл: 24 очка, 10 подборов и 8 передач. Итоговый счёт — 102:98 в пользу «Маверикс».

«Оклахома-Сити Тандер» дома проиграл «Мемфис Гриззлиз», несмотря на дабл-дабл Криса Пола, который набрал 23 очка, сделал 6 подборов и отдал 11 передач. Окончательный счёт — 110:97 в пользу «Мемфиса».