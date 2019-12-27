«Мы на дне». Президент «Спартака» — о финансовых проблемах

Андрей Фетисов, президент баскетбольного клуба «Спартак» (Санкт-Петербург), выступающего в Суперлиге, рассказал, почему клуб покинул тренерский штаб Захара Пашутина и ряд игроков, таких как Виктор Заряжко, Евгений Фидий и Арнольдс Хелманис. По словам Фетисова, финансирование команды на 2020 год сильно сократили.
«Мы благодарны за помощь, но мы рассчитывали на тот же бюджет, который был в прошлом году. До сих пор мы ждали этого. Комплектование команд летом производилось под прошлый бюджет, а сейчас, когда узнали, что этого бюджета точно не будет, пришлось расстаться с рядом игроков, чтобы их не обманывать, чтобы они спокойно сейчас, в переходный период, который начался в декабре, нашли себе команды, и доигрывать будем молодёжным составом, питерскими ребятами.
Сами понимаете, что мы находимся сейчас фактически на дне, надо будет вылезать. Хотелось бы, конечно, попасть в плей-офф. Это будет тяжело, потому что отставание большое, но будем стараться», — цитирует Фетисова 78.ru.
В сезоне-2019/20 на счету «Спартака» 4 победы в 14 матчах Суперлиги. Команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. В плей-офф выходят восемь коллективов.
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