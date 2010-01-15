Дерозан: ни одного конкурса данков ещё не проигрывал
Защитник «Торонто» Демар Дерозан, который будет соревноваться с игроком «Клипперс» Эриком Гордоном в предварительном турнире за право поучаствовать в конкурсе по броскам сверху, заявил, что не боится поражения.
«Я бы не боялся, если бы сам Майкл Джордан был моим соперником. С детства я не проиграл ни одного конкурса по броскам сверху. Однажды победил дажеМайкла Бисли и Джеральда Хендерсона, выступающих сейчас в НБА. Я всегда уверен в себе», — цитирует Дерозана Toronto Sun.
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