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Дерозан: ни одного конкурса данков ещё не проигрывал

Дерозан: ни одного конкурса данков ещё не проигрывал
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Торонто» Демар Дерозан, который будет соревноваться с игроком «Клипперс» Эриком Гордоном в предварительном турнире за право поучаствовать в конкурсе по броскам сверху, заявил, что не боится поражения.

«Я бы не боялся, если бы сам Майкл Джордан был моим соперником. С детства я не проиграл ни одного конкурса по броскам сверху. Однажды победил дажеМайкла Бисли и Джеральда Хендерсона, выступающих сейчас в НБА. Я всегда уверен в себе», — цитирует Дерозана Toronto Sun.

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