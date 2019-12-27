УНИКС подписал контракт с Джорданом Теодором
Казанский УНИКС подписал соглашение до конца сезона с разыгрывающим Джорданом Теодором, сообщает официальный сайт казанского клуба. Этот сезон баскетболист начинал в турецком «Бешикташе», играл в стартовой пятёрке. В турецком чемпионате в этом сезоне игрок провёл 12 матчей, набирая 13,8 очков, 2,8 подборов, 6,8 результативные передачи. В Лиге чемпионов у Джордана 9 матчей. За это время он набрал 11,8 очков, 2,8 подборов, 5,6 результативных передач.
Среди трофеев новичка казанцев числятся Кубок ФИБА – Европа — 2016, Кубок Турции — 2017 и титул MVP турнира, Суперкубок Италии 2018 года, титул чемпиона Италии — 2018, межконтинентальный Кубок — 2019 и титул MVP турнира, MVP, лучший защитник и игрок года Лиги чемпионов — 2017.
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