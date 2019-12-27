Плаза: болельщики «Зенита» заслужили большего

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал проигрыш подопечных в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».
«Нужно извиниться перед своими болельщиками, которые потратили 20 часов, чтобы приехать в Казань. Они заслужили большего. Сегодня мы оказали сопротивление команде, которая всегда находит игровые решения, подписывает новых игроков. Но мы не сыграли в свой баскетбол. Позволили двум игрокам соперника набрать 44 очка — это 75% очков всей команды.
Матч мы проиграли в первую очередь в нападении, а в защите смотрелись неплохо и дали «Црвене» набрать всего 65 очков. Но мы показали плохой процент в трёхочковых попытках, попали не так много бросков с ближней и средней дистанции, неважно играли в «краске». В первую очередь мы не показали своих возможностей в атаке», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.
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