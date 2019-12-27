Прифтис: УНИКС заслужил победу за последние 10 минут игры, а «Енисей» — за первые 30

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал проигрыш подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем».



«В первую очередь хочу поздравить «Енисей». Была очень интересная игра. Мы заслужили победу за последние 10 минут матча, а «Енисей» — за первые 30. В концовке у нас был шанс, но мы его упустили. У меня много претензий к своей команде на протяжении большей части игры, но ни в коем случае не умаляю заслуг «Енисея», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Встреча завершилась победой красноярского клуба со счётом 95:93 (31:22, 24:22, 22:23, 18:26).

Благодаря этой победе красноярцы смогли выйти на четвёртое место в турнирной таблице.