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Леонард — спортсмен года по версии Associated Press

Леонард — спортсмен года по версии Associated Press
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард был признан спортсменом года по версии Associated Press. Таким образом, Леонард стал пятым баскетболистом в истории, удостоившимсяэтой награды.

Ранее спортсменами года признавались Лэрри Берд (1986), Майкл Джордан (1991–1993), Леброн Джеймс (2013, 2016, 2018) и Стефен Карри (2015).

В прошлом сезоне Кавай Леонард стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Торонто Рэпторс» и был признан самым ценным игроком финальной серии чемпионата.

Леонард решил уйти от «Торонто Рэпторс» всего через один сезон, представители клуба не смогли убедить его остаться, став свободным агентом он подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на два сезона.

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