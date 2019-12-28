34 очка Брауна помогли «Бостону» обыграть «Кливленд», продлив победную серию до 5 матчей
В очередном матче НБА «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 129:117.
Самым полезным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал 34 очка и сделал 9 подборов и 2 передачи.
Лидером по результативности в составе «Кливленда» стал нападающий Кевин Лав – 30 очков, также на его счету 7 подборов и 4 передачи.
«Бостон» одержал 5-ю победу кряду, а «Кливленд» прервал свою серию из 3 побед.
«Бостон» (22-7) находится на 2-м месте в Восточной конференции, а «Кливленд» (9-22) – на 13-м.
В следующем матче «Бостон Селтикс» примет «Торонто Рэпторс», а «Кливленд Кавальерс» на выезде сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».
НБА - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 00:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
129 : 117
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Бостон Селтикс: Браун - 34, Тейтум - 30, Кантер - 14, Уокер - 13, Тайс - 9, Уонамэйкер - 8, Хэйворд - 7, Waters - 5, Грин - 4, Лэнгфорд - 3, Уильямс - 2, Оджелей, Пуарье, Смарт, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Кливленд Кавальерс: Лав - 30, Секстон - 21, Портер - 16, Томпсон - 12, Осман - 10, Экзам - 9, Жижич - 8, Деллаведова - 5, Гарлэнд - 2, Маккинни - 2, Нэнс - 2, Windler, Кук, Найт, Уэйд, Хенсон
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