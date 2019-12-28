34 очка Брауна помогли «Бостону» обыграть «Кливленд», продлив победную серию до 5 матчей

В очередном матче НБА «Бостон Селтикс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 129:117.

Самым полезным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун, который набрал 34 очка и сделал 9 подборов и 2 передачи.



Лидером по результативности в составе «Кливленда» стал нападающий Кевин Лав – 30 очков, также на его счету 7 подборов и 4 передачи.



«Бостон» одержал 5-ю победу кряду, а «Кливленд» прервал свою серию из 3 побед.



«Бостон» (22-7) находится на 2-м месте в Восточной конференции, а «Кливленд» (9-22) – на 13-м.



В следующем матче «Бостон Селтикс» примет «Торонто Рэпторс», а «Кливленд Кавальерс» на выезде сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».