Итудис: нам снова приходится играть два матча кряду

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».



«Мы снова в ситуации, когда нам приходится играть два матча кряду. Это нужно иметь в виду. Минчане всегда сражаются, и дома, и на выезде, и мы ожидаем такой игры», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.



Примечательно, что «Цмоки-Минск» ни разу в истории не обыгрывал «армейцев» — в 19 встречах ЦСКА одержал 19 побед. В последнем матче, который состоялся 13 октября 2019 года ЦСКА выиграл со счётом 114:81.



ЦСКА занимает вторую позицию в турнирной таблице, выиграв 9 матчей из 12. «Цмоки-Минск» замыкает турнирную таблицу, имея в активе всего две победы в 10 встречах.