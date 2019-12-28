Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун обновил личный рекорд результативности в одном матче, сообщает ESPN. В матче с «Кливленд Кавальерс» Браун набрал 34 очка.



По итогам встречи Браун реализовал 13 из 20 бросков с игры, 5 из 10 бросков из-за дуги, 3 штрафных из 4, совершил 9 подборов и отдал 2 результативные передачи за 29 игровых минут, остановившись в шаге от дабл-дабла.



Встреча завершилась победой хозяев со счётом 129:117.



«Бостон» одержал 5-ю победу кряду, а «Кливленд» прервал серию из трёх побед.



«Бостон» (22-7) находится на 2-м месте в Восточной конференции, «Кливленд» (9-22) — на 13-м.

В следующем матче «Бостон Селтикс» примет «Торонто Рэпторс», а «Кливленд Кавальерс» на выезде сыграет с «Миннесотой Тимбервулвз».