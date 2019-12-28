«Майами Хит» подарил форварду Силве на Рождество встречу с матерью. Видео
Руководство «Майами Хит» при поддержку функционеров НБА организовало незабываемый подарок форварду команды Крису Силве. 23-летний баскетболист покинул родной Габон несколько лет назад и выступал в NCAA, в надежде пробиться в НБА. На протяжении последних трёх лет он не видел мать. В связи с этим главному тренеру «Хит» Эрику Споэльстре пришла в голову мысль организовать встречу родных.
При поддержке комиссара НБА Адама Сильвера и организации НБА Африка матери Силве помогли добраться в США. Она увидела сына во время тренировки «Майами». Тот, в свою очередь, принимал поздравления от партнёров по команде и не мог сдержать слёз.
Соответствующее видео можно посмотреть на странице «Майами Хит» в «Твиттере».
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