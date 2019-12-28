Майкл Джордан: никогда не приму роль лучшего игрока в истории
Шестикратный чемпион НБА легендарный Майкл Джордан признался, что, невзирая на все рейтинги и мнения экспертов, он никогда не станет называть себя величайшим игроком в истории баскетбола.
«Никогда не приму роль лучшего игрока в истории. Возле меня было слишком много ребят, которые влияли на мою игру. Если бы не они, моя игра не была бы такой. Не обсуждаю тему лучшего игрока в истории, потому что в разные эпохи все играют по-разному», — приводит слова Джордана Fadeaway World.
Майкл Джордан прославился выступлениями за «Чикаго Буллз». С командой из Иллинойса он завоевал титул шесть раз. В последние годы некоторые рекорды Майкла пали, однако большинством экспертов он по-прежнему считается лучшим игроком в истории баскетбола.
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