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Дубльевич — MVP 16-го тура Евролиги

Дубльевич — MVP 16-го тура Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Центровой «Валенсии» и сборной Черногории по баскетболу Боян Дубльевич стал самым ценным игроком 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В 16-м туре «Валенсия» на выезде встречалась со стамбульским «Фенербахче». Тогда черногорец провёл на паркете почти 29 минут, за которые набрал 30 очков, реализовав 11 бросков с игры из 14, собрав 12 подборов, совершив две передачи и заставив соперников сфолить на себе пять раз. Рейтинг эффективности игрока составил «42», а его усилия помогли испанскому коллективу выиграть со счётом 100:98.

Эта победа стала для «Валенсии» седьмой в сезоне Евролиги. После 16 туров команда занимает десятое место в турнирной таблице.

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