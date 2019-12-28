Уильямс: «Локомотив-Кубань» уже забыл о победе над «Химками»

Центровой «Локомотива-Кубань» Алан Уильямс поделился ожиданиями от последнего поединка своей команды в этом году. Сегодня, 28 декабря, краснодарцы проведут матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёной-Гура».
«Мы встречаемся с серьёзным соперником. В их составе играет мой хороший знакомый Дрю Гордон – очень сильный центровой, который показывает мощную игру в этом сезоне. Он также хорош, как и два года назад в «Зените». Отлично действует на подборах, хорошо блокирует броски. Нам нужно сфокусироваться на том, чтобы ограничить лидеров «Зелёной-Гура» в получении мяча, не давать им совершать свободные броски.
Конечно, мы очень рады, что смогли обыграть «Химки», но эта игра уже забыта и впереди новые испытания, поэтому мы думаем только о матче в Польше и готовы к новым свершениям", — приводит слова американца официальный сайт «Локомотива-Кубань».
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