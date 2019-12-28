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42 очка Хиллиарда и Джеймса на двоих помогли ЦСКА обыграть «Цмоки-Минск»

42 очка Хиллиарда и Джеймса на двоих помогли ЦСКА обыграть «Цмоки-Минск»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Московский ЦСКА на выезде обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Первая четверть прошла в равной борьбе и не выявила победителя. Во второй четверти «Цмоки-Минску» удалось совершить рывок в 10 очков и вырваться вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 48:38 в пользу минчан.

Однако уже в третьей четверти ЦСКА удалось совершить рывок, который позволил отыграть восемь очков отставания. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой «армейцы» смогли отыграть ещё пять очков, что и позволило им одержать победу в матче. Итоговый счёт — 94:91 (18:18, 20:0, 26:18, 30:25) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрран Хиллиард, набравший 21 очко. Столько же счету Майка Джеймса. В составе минчан 20 очков набрал Доминез Барнетт.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 16:00 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
91 : 94
ЦСКА
Москва, Россия
Цмоки-Минск: Барнетт - 20, Гаврилович - 19, Салаш - 18, Миркович - 14, Веремеенко - 6, Лоури - 5, Стабровский - 4, Тростинецкий - 3, Белянков - 2, Лютыч, Лютыч, Пустогвар
ЦСКА: Джеймс - 21, Хиллиард - 21, Куфос - 18, Воронцевич - 13, Курбанов - 12, Хаккетт - 6, Антонов - 2, Боломбой - 1, Лопатин, Стрелниекс, Ухов, Фойгтман
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