42 очка Хиллиарда и Джеймса на двоих помогли ЦСКА обыграть «Цмоки-Минск»

Московский ЦСКА на выезде обыграл «Цмоки-Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Первая четверть прошла в равной борьбе и не выявила победителя. Во второй четверти «Цмоки-Минску» удалось совершить рывок в 10 очков и вырваться вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 48:38 в пользу минчан.



Однако уже в третьей четверти ЦСКА удалось совершить рывок, который позволил отыграть восемь очков отставания. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой «армейцы» смогли отыграть ещё пять очков, что и позволило им одержать победу в матче. Итоговый счёт — 94:91 (18:18, 20:0, 26:18, 30:25) в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Дэрран Хиллиард, набравший 21 очко. Столько же счету Майка Джеймса. В составе минчан 20 очков набрал Доминез Барнетт.