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Керр: в ответственные моменты Грин внезапно становится хорошим снайпером

Керр: в ответственные моменты Грин внезапно становится хорошим снайпером
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о форварде команды Дрэймонде Грине. По словам Керра, Грин является отличным снайпером в важные моменты.

«Дрэймонд Грин — победитель. В важных матчах и в ответственные моменты Грин внезапно становится хорошим снайпером. Он полагается на свой бросок больше, чем требуется. Но это хорошо. Это делает его тем, кто он есть. В самые важные моменты он демонстрирует свою лучшую игру», — приводит слова Стива Керра Clutch Points.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Дрэймонд Грин сыграл в 23 матчах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 5,5 результативной передачи.

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