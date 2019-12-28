Керр: в ответственные моменты Грин внезапно становится хорошим снайпером

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мнением о форварде команды Дрэймонде Грине. По словам Керра, Грин является отличным снайпером в важные моменты.



«Дрэймонд Грин — победитель. В важных матчах и в ответственные моменты Грин внезапно становится хорошим снайпером. Он полагается на свой бросок больше, чем требуется. Но это хорошо. Это делает его тем, кто он есть. В самые важные моменты он демонстрирует свою лучшую игру», — приводит слова Стива Керра Clutch Points.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Дрэймонд Грин сыграл в 23 матчах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 5,5 результативной передачи.