Дабл-дабл Деккера помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Зелёну-Гуру»

Красноярский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Зелёны-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Первая четверть прошла с небольшим преимуществом польской команды, которая завершила игровой отрезок со счётом 22:20. Во второй десятиминутке краснодарскому клубу удалось сравнять счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:39.
В третьей десятиминутке краснодарцам удалось совершить рывок в восемь очков, который и определил исход встречи. В заключительной четверти «Зелёна-Гура» была близка к тому, чтобы отыграться, однако в концовке им немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 85:83 (20:22, 19:17, 30:22, 16:22).
Самым результативным игроком в составе встречи стал Сэм Деккер, собравший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. В составе хозяев 14 очков набрал Дрю Гордон.
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