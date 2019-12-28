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Дабл-дабл Деккера помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Зелёну-Гуру»

Дабл-дабл Деккера помог «Локомотиву-Кубань» обыграть «Зелёну-Гуру»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Красноярский «Локомотив-Кубань» на выезде переиграл «Зелёны-Гуру» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Первая четверть прошла с небольшим преимуществом польской команды, которая завершила игровой отрезок со счётом 22:20. Во второй десятиминутке краснодарскому клубу удалось сравнять счёт — на большой перерыв команды ушли при счёте 39:39.

В третьей десятиминутке краснодарцам удалось совершить рывок в восемь очков, который и определил исход встречи. В заключительной четверти «Зелёна-Гура» была близка к тому, чтобы отыграться, однако в концовке им немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 85:83 (20:22, 19:17, 30:22, 16:22).

Самым результативным игроком в составе встречи стал Сэм Деккер, собравший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. В составе хозяев 14 очков набрал Дрю Гордон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 20:00 МСК
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Окончен
83 : 85
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зелёна-Гура: Гордон - 14, Радич - 13, Майер - 12, Томассон - 10, Понитка - 9, Хакансон - 9, Зысковски - 6, Замойски - 5, Кошарек - 4, Витлински - 1, Маковский, Трачик
Локомотив-Кубань: Деккер - 27, Кузминскас - 23, Д. Кулагин - 9, Калниетис - 8, О'Брайант - 7, Каммингс - 5, Ведищев - 3, Уильямс - 2, Ивлев - 1, Ильницкий, Мотовилов, Фридзон
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