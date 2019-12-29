30 очков Лоури и дабл-дабл Ибаки помогли «Торонто» обыграть «Бостон»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 113:97.

В составе победителей самым результативным стал Кайл Лоури, набравший 30 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Кемба Уокер, набравший 30 очков.

Таким образом, «Бостон» прервал пятиматчевую победную серию. «Торонто» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений подряд.

В другом матче НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 120:98.