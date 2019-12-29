30 очков Лоури и дабл-дабл Ибаки помогли «Торонто» обыграть «Бостон»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 113:97.
В составе победителей самым результативным стал Кайл Лоури, набравший 30 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Кемба Уокер, набравший 30 очков.
Таким образом, «Бостон» прервал пятиматчевую победную серию. «Торонто» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений подряд.
В другом матче НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» принимал «Индиану Пэйсерс». Встреча состоялась на стадионе «Смути Кинг-центр» и завершилась разгромной победой хозяев площадки со счётом 120:98.
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Бостон Селтикс: Уокер - 30, Браун - 17, Хэйворд - 13, Тейтум - 12, Кантер - 11, Смарт - 7, Тайс - 4, Уонамэйкер - 2, Уильямс - 1, Waters, Грин, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Фалль, Эдвардс
Торонто Рэпторс: Лоури - 30, Ибака - 20, Ванвлит - 18, Маккоу - 18, Ануноби - 7, Дэвис - 7, Буше - 6, Бриссетт - 4, Холлис-Джефферсон - 3, Ponds, Джонсон, Марк Газоль, Миллер, Пауэлл, Сиакам, Томас, Эрнандес
НБА - регулярный чемпионат
29 декабря 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
120 : 98
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Холидей - 20, Редик - 15, Болл - 13, Мур - 11, Харт - 11, Фэйворс - 10, Александер-Уолкер - 5, Мелли - 5, Джексон - 4, Хэйс - 2, Williamson, Грэй, Миллер, Окафор, Уильямс, Читэм
Индиана Пэйсерс: Холидей - 25, Уоррен - 20, Сабонис - 15, Макдермотт - 9, Тёрнер - 9, Лэмб - 7, Джонсон - 4, Макконнел - 4, Битадзе - 3, Лиф - 2, Боуэн, Брогдон, Митру-Лонг, Оладипо, Самнер, Сэмпсон, Холидэй
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