Манцарис покинет УНИКС и вернётся в Грецию
Разыгрывающий защитник УНИКСа Вангелис Манцарис в скором времени покинет команду из Казани, сообщает Sportando. По сведениям источников баскетболист вернётся на родину и подпишет контракт с греческим «Промитеасом».
Манцарис стал игроком УНИКСа в минувшее межсезонье. На стадии первого группового этапа Еврокубка он принял участие в 10 матчах, набирая в них 3,9 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 2,5 передачи в среднем. При этом он показывал лишь 17,4 % точности при бросках из-за дуги. В Единой лиге ВТБ статистика Манцариса выглядела немного лучше. Он принял участие в 11 встречах, набирая в них 4,4 очка, собирая 1,4 подбора и совершая 2,4 передачи. Во внутреннем чемпионате Вангелис реализовывал 36,7% бросков с дальней дистанции.
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