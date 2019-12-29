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Тренер «Барселоны»: «Реалу» по силам конкурировать со всеми командами НБА

Тренер «Барселоны»: «Реалу» по силам конкурировать со всеми командами НБА
Баскетбол / Евролига 0

Главный тренер «Барселоны» Светослав Пешич поделился мнением о силе главного соперника команды в чемпионате Испании — мадридском «Реале». По словам специалиста, «Реалу» по силам конкурировать с любым коллективом из НБА.

«Реал» — лучшая команда в Европе последних двух-трёх лет. Да, они не завоёвывают абсолютно все титулы, но они лучшие с точки зрения стабильности. Им по силам конкурировать со всеми командами из НБА, уверен. Это опытный коллектив, игроки хорошо взаимодействуют и выступают на высочайшем уровне", — приводит слова Пешича Eurohoops.

Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании, одержав двенадцать побед в 14 матчах. «Барселона» завоевала одиннадцать побед и потерпела три поражения.

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