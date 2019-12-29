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Мессина: возможно, однажды я вернусь в Единую лигу ВТБ

Мессина: возможно, однажды я вернусь в Единую лигу ВТБ
Баскетбол / Евролига 0

Экс-тренер ЦСКА Этторе Мессина, возглавляющий ныне «Милан», не исключил, что в будущем может вернуться работать в Россию. Вместе с тем он подчеркнул, что пока доволен условиями в нынешней команде.

«Приятно, что в России меня помнят, что я включён в Зал славы. Кто знает, может, однажды я вернусь в Единую лигу ВТБ. Но сейчас я в „Милане“ и наслаждаюсь работой в этом клубе. Владелец клуба Армани прекрасно разбирается в баскетболе и делает всё, чтобы игроки и тренерский персонал чувствовали себя превосходно. Наша задача в этом году — выйти в плей-офф Евролиги и выиграть первенство Италии», — приводит слова Мессины ТАСС.

Специалист возглавлял ЦСКА с 2012 по 2014 год и дважды приводил команду к титулу в Единой лиге ВТБ. В 2019-м он был включён в Зал славы Лиги ВТБ.

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